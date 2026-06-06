İYİ Parti Mersin İl Başkanı Dr. Ali Rıza Özdeniz, buğday ve arpa için açıklanan taban fiyatların üreticilerin beklentilerini karşılamadığını belirterek, çiftçilere ek destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Özdeniz, son yıllarda mazot, gübre, tohum, ilaç, sulama ve işçilik başta olmak üzere tarımsal üretim maliyetlerinde yaşanan artışların çiftçileri zor durumda bıraktığını ifade etti. Tarımın yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını vurgulayan Özdeniz, gıda güvenliği, kırsal kalkınma ve milli bağımsızlık açısından üretimin sürdürülebilirliğinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

İYİ Parti TBMM Grubu tarafından, Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy öncülüğünde hazırlanan kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındığını belirten Özdeniz, teklif kapsamında buğday için kilogram başına en az 3,5 TL, arpa için ise kilogram başına en az 2,5 TL fark ödemesi yapılmasının talep edildiğini açıkladı.

Hazırlanan teklifin çiftçinin emeğinin korunması ve tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması açısından önemli olduğunu ifade eden Özdeniz, Mersin’in Türkiye’nin en önemli tarım kentlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Narenciyeden sebzeciliğe, bakliyattan hububata kadar birçok üründe üretim yapan Mersinli çiftçilerin ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirten Özdeniz, üreticilerin artan maliyetler ve yetersiz destekler nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Tarımsal üretimin devamı için çiftçinin desteklenmesinin zorunlu hale geldiğini dile getiren Özdeniz, İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı olarak üreticilerin sorunlarını yakından takip ettiklerini ve taleplerini her platformda dile getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Özdeniz, önümüzdeki günlerde çiftçiler, ziraat odaları ve ilgili paydaşlarla bir araya gelerek kanun teklifinin detaylarını paylaşacaklarını ve üreticilerin taleplerini dinlemeyi sürdüreceklerini belirtti.