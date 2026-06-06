Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon görev alacak hakemlerini açıkladı.

TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) belirlediği 2026-2027 sezonu hakem klasmanlarını duyurdu. Açıklanan listelerde Süper Lig ve profesyonel liglerde görev yapacak üst klasman hakemleri ile VAR hakemleri yer aldı.

Üst klasman hakemleri şöyle:



"Zorbay Küçük (Adana), Doğukan Yıldırım (Adana), Kadir Sağlam (Ankara), Burak Olcar (Ankara), Burak Pakkan (Ankara), Burak Demirkıran (Ankara), Alper Akarsu (Ankara), Gürcan Hasova (Ankara), Emre Kaan Çalışkan (Ankara),

Burak Kamalak (Ankara), Batuhan Kolak (Antalya), Ömer Faruk Turtay (Antalya), İbrahim Güner (Antalya), Kaan Kara (Aydın), Adnan Deniz Kayatepe (Balıkesir), Oğuzhan Çakır (Balıkesir), Cihan Aydın (Bursa), Birkan Altındaş (Bursa),

Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Turgut Doman (Eskişehir), Ali Yılmaz (Gaziantep), Çağdaş Altay (İstanbul), İlker Yasin Avcı (İstanbul), Ömer Tolga Güldibi (İstanbul), Abdullah Buğra Taşkınsoy (İstanbul), Ozan Ergün (İstanbul), Mehmet Türkmen (İstanbul), Süleyman Bahadır (İstanbul), Melih Aldemir (İstanbul), Oğuzhan Gökçen (İstanbul), Emrullah Baydar (İstanbul), Halil Umut Meler (İzmir), Yiğit Arslan (İzmir), Davut Dakul Çelik (İzmir), Direnç Tonusluoğlu (İzmir), Berkay Erdemir (İzmir), Reşat Onur Coşkunses (İzmir), Fatih Tokail (İzmir),

Ayberk Demirbaş (İzmir), Muhammet Alperen Çopur (İzmir), Mustafa Hakan Belder (Karabük), Raşit Yorgancılar (Konya), Oğuzhan Aksu (Mersin), Hakan Ülker (Muğla), Emre Kargın (Muğla), Muhammet Ali Metoğlu (Rize),

Yücel Büyük (Rize), Atilla Karaoğlan (Sakarya), Erdem Mertoğlu (Samsun), Yusuf Adnan Kendirciler (Şanlıurfa), Ömer Faruk Gültekin (Şanlıurfa), Yusuf Ziya Gündüz (Sivas), Yasin Kol (Trabzon), Alpaslan Şen (Trabzon)."