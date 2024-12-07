İyi Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, Mardin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde Yatan Hasta Yakınlarının Ücretsiz Kalacağı Misafirhane Kurulması gerektiğini açıkladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Eğitim ve Aaştırma Hastanesi’nde Çevre il ve ilçelerden gelen hasta yakınlarının ücretsiz kalabileceği bir misafirhane talebi her geçen gün arttığına dikkat çeken İyi Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar,” Özellikle Yerli ve yabancı Turistlerin uğrak yeri olan ilimizde yeteri kadar yatak sayısına ulaşılması noktasında yerli yatırımcılarımızın yatırım gayretlerini görmekteyiz.

200 yataklı öğretmenevi inşaatı devam etmekte biran önce hizmete açılmalıdır. Ayrıca Mardin'de konaklama ücretlerinin özelikle dar gelirli hasta yakınları için yüksek ve pahalı gelmektedir. Halktan gelen istek ve şikâyetler neticesinde Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yerleşkesinin boş alanında enkaz 100 yataklı bir misafirhane acilen inşaat edilerek halkımızın hizmetine sunulması gerekir. Yetkililerin bu soruna bir an önce el atmalarını bekliyoruz.” dedi.