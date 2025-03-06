Çorum’da görevli itfaiye ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli personellere yangın güvenliği eğitimi verdi.

Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri, Alaca İlçe Jandarma Karakolu’nda, jandarma personeline yangın söndürme teknikleri ve tahliye prosedürlerine yönelik uygulamalı eğitim düzenledi. Jandarma personeli, gerçekçi bir tatbikatla yangın söndürme tekniklerini uygulama fırsatı buldu.

Alaca Belediyesi İtfaiye Amir Murat Bulut, yangın güvenliğinin sadece belediye sınırları içinde değil, aynı zamanda kamu kurumlarında da önemli olduğunu belirterek, bu tür tatbikatların diğer kurumlarla da devam edeceğini ifade etti.