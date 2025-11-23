Çorum’da il merkezine birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Çomar Barajı, gün batımı sırasında ortaya çıkan manzarasıyla vatandaşları mest ediyor.

Çorum’da doğada stres atmak isteyen vatandaşların durağı il merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Çomar Barajı oluyor. Çorum Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan baraj gölünün çevresi, hafta sonları vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Hobi amaçlı balık tutmak isteyen piknik yapmak isteyen vatandaşlar soluğu Çomar Barajı bölgesinde alıyor. Baraj gölü çevresinde gün batımı sırasında ortaya çıkan manzara ise kartpostallık görüntülere sahne oluyor. Gün batımı bölgeyi ziyaret eden vatandaşları mest ediyor.

Öte yandan, bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle barajdaki su seviyesi ciddi oranda düştüğü görüldü.

"Hem temiz hem de nezih bir ortam"

Hafta sonunu değerlendirmek için ailesiyle birlikte Çomar Barajına gelen Yasin Çimen, "Etkinlik yapabileceğimiz en yakın yerlerden biri olduğu için tercih ettik. Çorum’a mesafe olarak da oldukça yakın. Ayrıca hobi amaçlı balık tutulabilecek ve ateş yakılabilecek alanların bulunması da büyük avantaj. Piknik alanı olarak burayı çok beğeniyorum ve Çorum Belediyesi’ne teşekkür etmek istiyorum. Burayı çok güzel bir şekilde konumlandırmışlar. Hem temiz hem de nezih bir ortam. Bugünümüzü de burada geçirmek istedik. Malum, iş yoğunluğundan dolayı ailece sık sık bir araya gelemiyoruz" dedi.