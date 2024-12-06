Yazar Dr. Fuat Turgut İtalya’da 3 yıllık lisans ve 2 yıllık yüksek lisans programlarının kayıtlarının Aralık ayı itibariyle sona erdiğini belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası eğitim uzmanı Dil Bilimci Yazar Dr. Fuat Turgut, daha önce çok sayıda Türk öğrencisini İtalya’da üniversite okumaya gönderdiklerini, dolayısıyla süreci çok iyi bildiklerini, aslında rutin bir uygulamanın bir soruna dönüştüğü fikriniz oluştuğunu söyledi. İtalya’da 3 yıllık lisans ve 2 yıllık yüksek lisans programlarının kayıtlarının Aralık ayı itibariyle sona erdiğini bildiren Turgut, dolayısıyla elçiliğin sadece bu yıl değil, geçen yıllarda da ayni uygulamayı gerçekleştirdiğini vurguladı. Gelecek yıl için İtalya’da üniversite okumak isteyen öğrenciler için ise; kabullerin henüz alınmadığını göz önünde bulundurduğumuzda doğal olarak bu öğrencilerin de şu an için bir vize başvurusunda bulunmalarının mümkün olmadığını ve geçen yıllarda da bu durumun böyle olduğunu belirten Dr. Turgut, vize randevularının Haziran ayı itibariyle açılacağını öngördüklerini, geçen yıl da bu şekilde olduğunu bildirdi.

Üniversitelerden kabul almış ancak zamanı içerisinde vize alamamış öğrencilerin mağduriyetlerinin kendilerini de çok üzdüğünü söyleyen Uluslararası Eğitim Uzmanı Dr Fuat Turgut, bu nedenle İtalya’da üniversite okumak isteyen öğrencilerin en geç Aralık ayı itibariyle iş ve işlemlerine başlamaları gerektiğini ve bu şekilde benzeri bir sorunla karşı karşıya kalmamaları açısından daha dikkatli ve ehil, konusunda uzman kurumlarla çalışmaları gerektiğini söyledi. Büyükelçilik, bu yıl bazı öğrencilere ön red verdi ancak sonradan evrağını tamamlayıp zamanında teslim edenlerin vizelerini de onaylayarak vermiş oldu ancak gerek zamanında gerekse doğru bir şekilde evraklarını teslim edemeyenlerin mağduriyetler yaşadığını bildiklerini, bu nedenle tekrar öğrencileri tekrar uyarmak istediklerini, konusunda uzman olmayan kişilerle yola çıkmamaları gerektiğini belirtti. Ancak bu son gelişmenin yani 2 Aralık itibariyle vize randevusunun verilmeyeceğinin belirtilmesinin zaten mevcut uygulanan bir uygulama olduğunu söyledi. Haziran ayında vize randevuları açılacaktır diye sözlerini ifade etti.