Manisa’nın Selendi ve Sarıgöl ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma törenleri düzenlendi.

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri Manisa’nın ilçelerinde de çeşitli programlarla kutlandı.

Selendi’deki program

Selendi’deki Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen programa Kaymakam Tarık Safa Kahveci, Belediye Başkan Murat Daban, daire müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Günün anlamıyla ilgili konuşmayı programın organizatörlüğünü yapan Fatih Ortaokulu Müdürü Kazım Tokkaş yaptı. Tokkaş konuşmasında, asil milletin bağımsızlık ruhunu ölümsüzleştiren İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921’de TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilişinin yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşadıklarını belirtti. Konuşmanın ardından İstiklal Marşının video gösterimi, şiirlerin okunması, Fatih Ortaokulu öğrencilerinin tiyatro ve sahne gösterileri yapıldı. Program yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin protokol üyeleri tarafından takdim edilmesiyle sona erdi.

Sarıgöl’deki program

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından 12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Halil Dalak, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşının okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine dair konuşmayı Okul Müdürü Feray Turan yaptı. Program kapsamında öğrenciler tarafından çeşitli şiirler seslendirilirken, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşı’nın yazılma sürecine dair bir tiyatro oyunu sahnelendi. Sarıgöl’deki vatandaşlara Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşı ile ilgili soruların sorulduğu video röportaj ise büyük beğeni topladı. İlçedeki okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.