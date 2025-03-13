DENİZLİ (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İstiklal Marşını En Güzel Okuma yarışmasında önce Buldan, daha sonra da Denizli il birincisi olan Salih Gökçeoğlu, Ankara’da düzenlenen törene katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de katıldığı İstiklal Marşının Kabulünün 104. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene Denizli il birincisi olarak katılan Buldan Fehmi, Mehmet Şükrüye Erensoy Ortaokulu sekizinci sınıf öğrencisi Salih Gökçeoğlu, Buldan ve Denizli’nin gururu oldu.