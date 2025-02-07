Erzurum İl Müftülüğü ’nün 2024 yılına ilişkin din hizmetleri faaliyet raporunu yayınladı.

Yapılan açıklamada; 1001 Hatim Programı kapsamında, toplamda 84 bin hatim okunduğu ifade edilerek, "Bu program, camiler ve din gönüllülerinin iş birliğiyle gerçekleştirildi. Camilerde gerçekleştirilen takrir dersleri yıllık 417 bin 27 kişiye ulaştı. Cuma vaaz ve hutbeleri ile 200 bin kişiye hitap edildi. İl özel vaaz irşat programı kapsamında 600 öğrenciye yönelik hizmetler sunuldu. Haftalık vaaz örnekleri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Günlük soru-cevap hizmetlerinde yaklaşık 80 soru cevaplanmaktadır" denildi.

Erzurum’da 15 cami ibadete açıldı

Yıl içinde toplam 7 konferans düzenlendiğini ve çeşitli konular hakkında bilgilendirmeler yapıldığı belirtilerek, "Yılda 15 cami ibadete açıldı. Dini gün ve gecelerde ortalama 200 bin kişilik katılım sağlandı. Kur’an tilaveti ve sohbet programları kapsamında 10 etkinlik düzenlendi. Bin 629 camimizde, bin 336 İmam-Hatip, 295 Müezzin Kayyım, 33 Vekil İmam-Müezzin Kayyım ile toplamda bin 664 din görevlisi cami hizmetlerini yürütmektedir. 295 camimiz münhal durumdadır. Ramazan süresince tüm camilerde mukabele okundu.18 camide hatimle teravih namazı kıldırıldı. Kadınlara yönelik 9 Ramazan programı düzenlendi. Ramazan Sevinci Programı, her Salı TRT Erzurum Radyosunda yayınlandı" şeklinde konuştu.

Gençlere yönelik programlar

Erzurum’da 24 gençlik merkezinin aktif olarak hizmet verdiği vurgulanan açıklamada, daha sonra şöyle devam edildi, " Gençlik merkezlerinde 2 bin 800 genç, çeşitli etkinliklere katıldı. "Hem Çalışıyorum Hem Öğreniyorum" projesinde bin 500 genç yer aldı. "Gençliğe Değer" projesi ile 2 bin 357 gence ulaşıldı. Fidan dikimi etkinlikleri TDV ve KYK öğrencileri ile gerçekleştirildi. Düzenlenen yaz kampına 65 öğrenci katıldı. Çanakkale Kampı izcilik faaliyetine 1 lider ve 12 izci katıldı. 2 öğrenci kulübü mevcut. Okuma gruplarında 250 öğrenci yer aldı. Sabah namazı buluşmaları, sosyal etkinlikler ve sohbet programları düzenlendi. 76 öğrencinin katılımıyla şehit ve gazi ziyaretleri yapıldı. 50 öğrenciye maddi destek sağlandı. 5 ADRB bürosu hizmet vermekte"

7 bin 269 kadına eğitim verildi

Online aile sohbetleri ve eğitimler ile 3 bin 162 kişiye ulaşıldığı belirtilerek, "Kadına yönelik eğitimler kapsamında 7 bin 269 kadına eğitim verildi. Çocuk evlerinde 14 personel tarafından değerler eğitimi sağlandı. Kadın konukevinde 219 kadına değerler eğitimi verildi. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çeşitli seminerler, paneller ve çevrimiçi programlar düzenlendi. Yeni evli ve nişanlı çiftler için "Ailemde Merhamet" seminerine 34 çift katıldı. Bayanlara yönelik aile sohbetleri haftada 2 gün yapıldı; 2 bin 308 kişiye ulaşıldı. TDV bayan gönüllüleriyle 21 aile ziyaret edildi. Çevrimiçi sohbetlerle 518 kişiye ulaşıldı. 8 Mart Kadınlar Gününde seminerler düzenlendi. Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle zekât hizmetleri tanıtıldı ve zekâtların yurt içinde ve dışında geniş kitlelere ulaştırılması sağlandı. Tüm ilçelerde zekât komisyonları oluşturuldu ve personele yönelik bilinçlendirme toplantıları yapıldı. "Yolun İyilik Olsun" kampanyası kapsamında Erzurumlu hayırseverler tarafından bağışlanan 1 tır insani yardım malzemesi Suriye’ye gönderildi. Son 6 yılda toplam 858 nikah, geçtiğimiz yıl ise 156 nikah kıyıldı" şeklinde denildi.

Hastalara ziyaretler yapıldı

3 manevi danışman ile hastalar ve hastane personeline dini ve manevi danışmanlık hizmeti sunulduğu vurgulanarak, şöyle denildi, "Manevi danışmanlık hizmeti kapsamında 21 KYK yurdu, 2 TDV yurdu, 6 Diyanet Gençlik Merkezi ve 5 GSB Gençlik Merkezinde 35 manevi danışman ile 7 bin 872 gence hizmet verildi. Gençliğe Değer Projesi çerçevesinde 2 bin 357 gence ulaşıldı. Sabah namazı buluşmaları, müftülük tanıtım stantları, dini gün ve gecelerde faaliyetler ve atölye çalışmaları yapıldı. Bilinçlendirme programları ile bin 103 kişiye ulaşıldı. Bağımlılık konusuna yönelik vaazlar, radyo programları ve esnaf ziyaretleri düzenlendi. Okullarda ve Kur’an kurslarında bağımlılıkla mücadele kapsamında seminerler verildi; 986 kişiye ulaşıldı. Hastalar, hasta yakınları ve hastane personeline yönelik etkinlikler düzenlendi. Evde bakım hizmeti kapsamında hasta ziyaretleri gerçekleştirildi. Çocuk hastalıkları servisinde yatan hastalara "Cim ve Diyanet Çocuk Aylık Dergi" yayınları hediye edildi"

Engelli erişimine uygun camiler

Cezaevlerinde 20 din görevlisi ile 3 bin 110 mahkûma hizmet verildiği ifade edilerek, "Mahkûmlara yönelik çeşitli konularda 230 konferans düzenlendi. Kur’an-ı Kerim ve hafızlık eğitimi verildi; 3 mahkûm hafızlığını tamamladı. İşaret diliyle hutbe sunulmaktadır. Özel gereksinimli çocuklara eğitim verilmektedir. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde işaret dili eğitimi verildi. Engelli erişimine uygun camiler ve engellilerle ilgili çeşitli programlar düzenlendi. Engelli vatandaş ve personel ziyaretleri gerçekleştirildi. 2023-2024 yıllarında hafızlık tespit sınavlarına girerek başarılı olan ve belge alan öğrenci sayısı: 984. Her dönem ortalama 140-150 öğrenci başarılı olarak belge almaktadır. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile "Lisansüstü Eğitime Yönelik İş birliği Protokolü" imzalanmış olup birçok personelimiz doktora ve yüksek lisans programlarında eğitim görmektedir. 2025 yılı hac organizasyonu için Müftülüğümüzden 442 kişi Diyanet’e, 275 kişi acentelere kayıt yaptırmıştır. 2024-2025 Umre sezonu için toplam 1591 kişi kayıt yaptırmıştır. Umrecilerimizi bilgilendirmek üzere bu güne kadar 16 seminer yapılmış, bin 393 kişiye eğitim verilmiştir" denildi