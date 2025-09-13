Sultangazi Belediyesi tarafından yapılan, 50. Yıl Mahallesi D Caddesi’nde bulunan Şaban Özbek Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış töreni gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül’ün katılımı ile gerçekleşen törenle hizmete açılan Sağlık Merkezi ile İstanbul’daki ASM’lerin sayısı bin 102’ye yükseldi.

İlçedeki sağlık merkezlerinin mevcut kalitesini artırarak vatandaşa daha iyi hizmet vermesine yardımcı olan Sultangazi Belediyesi, yeni bir aile sağlığı merkezini daha ilçeye kazandırdı. Yapımı tamamlanan 50. Yıl Mahallesi D Caddesi’nde bulunan Şaban Özbek Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış töreni, İstanbul Valisi Davut Gül’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hizmete açılan Sağlık Merkezi ile İstanbul’daki Aile Sağlı Merkezlerin (ASM) sayısı bin 102’ye yükseldi.

Sağlıkta dönüşüm

İstanbul Valisi Davut Gül, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık hizmetlerinde dönüşümle birlikte dünyanın sağlık başkenti haline geldik. Yürüme mesafesinde, kolay ulaşılabilir Aile Sağlık Merkezleri, şehirlerimizde çok büyük önem taşıyor. Belediye Başkanımıza böyle güzel bir dönüşümü gerçekleştirerek vatandaşımızın hizmetine açtığı için teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Sağlık Bakanlığımız ve Sultangazi Belediyemizin işbirliği ile gerekli adımları attık, Sultangazi’nin dört bir yanını sağlık tesisleriyle donatmış olacağız. İsmetpaşa Mahallemize de sağlık merkezi kazandırılması için hazırlıklar sürüyor. Sultangazi’de Avrupa Yakasının sayılı onkoloji birimlerinden biri olacak, yapımı devam ediyor. Belediye Başkanımızın da dediği gibi, Hep birlikte daha iyiye. Hep birlikte daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi’nin dört bir köşesinde sadece sağlık merkezi olarak değil; eğitim, kültür, sanat ve spor alanında daha güçlü bir şehir inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün buraya kazandırdığımız Aile Sağlık Merkezi, büyük bir kompleksin parçası. Altında 300 araçlık bir otoparkımız, çok amaçlı salonumuz, parkımız da mevcut. Daha açılışını gerçekleştireceğimiz, hizmete kazandırdığımız çok hizmet merkezimiz ve içerisinde yer alan Aile Sağlık Merkezlerimiz var. Hepsinin açılışını gerçekleştireceğiz. Her şey komşularımızın hayatını kolaylaştırmak için" şeklinde konuştu.