İstanbul polisi tarafından düzenlenen “NARKOKAPAN-2” operasyonunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyette sergilendi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız uyuşturucu çetelerine göz açtırmayacaklarını belirterek, “Devletimizin gücü, kadife eldiven içinde bir çelik yumruk gibi” dedi. Şebekenin Esenyurt’taki “tır garajı” görünümlü uyuşturucu lojistik üssü polis tarafından deşifre edilirken, toplam daralı ağırlığı 169 kilo 260 gram gelen metamfetamin işaretli 6 kovada bulundu.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce zehir tacirlerine karşı 6 Aralık’ta Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde “tır garajı” görünümlü uyuşturucu lojistik üssüne ve bir depoya operasyon düzenlenmiş, baskınlarda 2’si yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalanmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından “NARKOKAPAN-2” adı verilen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan operasyonda, 95 kilo 500 gramı metamfetamin, 73 kilo 760 gramı kokain olmak üzere toplam daralı ağırlığı 169 kilo 260 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 16 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, yakalanan 8 zehir tacirlerinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

“Devletimizin gücü, kadife eldiven içinde bir çelik yumruk gibi”

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, talimatını verdiği operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların başında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yıldız, “Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz iki ayrı operasyonda, bir adreste toplam 95 kilo 500 gram metamfetamin, 73 kilo 760 gram kokain ve 1 milyon 16 bin 400 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, zehirle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. İstanbul sokaklarında uyuşturucu ticaretine asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin gücü, kadife eldiven içinde bir çelik yumruk gibi zehir tacirlerinin karşısında duracak. Tabii ki İstanbul halkımızın desteği bizim için çok değerli. Halkımızın desteğiyle bu mücadeleyi daha güvenli ve huzurlu bir İstanbul için sürdüreceğiz” dedi.

Uyuşturucu kaçakçılarına karşı yürütülen operasyonda tırın yakıt tankında ve depoda dedektör köpekle yapılan aramalarda ele geçirilen maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

Operasyondan çarpıcı ayrıntılar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce zehir tacirlerine yönelik Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde yapılan operasyonun detaylarına ulaşıldı. Polisin teknik ve fiziki takibinde olan bir şebekenin, Esenyurt’ta “tır garajı” görünümlü uyuşturucu lojistik üssü teknik ve fiziki takip altına alındı. Şebekenin, söz konusu uyuşturucu aktarma merkezine her tırı içeri sokmadığını fark eden polis, bölgeyi tamamen mercek altına aldı. Operasyon timleri, bir süre sonra kendi kontrollerindeki bir tırı park etmesi için adrese gönderdi. Gönderilen tır şebeke tarafından kabul edilmeyince operasyonun düğmesine basıldı. Uyuşturucu üssüne ani baskın yapan narkotik polisi, 2’si yabancı uyruklu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Depoda dedektör köpekle yapılan aramalarda tırda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşıldı. Köpeğin yakıt tankına yoğunlaşması üzerine özel yapılmış tank elektrikli testereyle kesildiğinde içine zulalanmış 73 kilo 760 gram kokain ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren polis, aynı deponun bir başka bölümünde ise 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap daha ele geçirdi.

2 bin 500 kovanın içindeki sır, işaretli 6 kovada saklı

2’si yabancı uyruklu 5 zehir taciri emniyete götürülürken, polis aynı gün Başakşehir’de bir başka operasyonun düğmesine bastı. Burada bir depoda uyuşturucu saklandığı istihbaratını alan polis, belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyonda 2 bin 500 boya kovası incelendi. Binlerce boya kovasının içinde uyuşturucu arayan polis, saatlerce uğraştı. Toplam daralı ağırlığı 169 kilo 260 gram gelen metamfetamin işaretli 6 kova içinde bulundu. Gizlenen uyuşturucu, 6 kovanın kenarına yapılmış işareti fark eden bir kadın narkotik polisi tarafından ortaya çıkarıldı. El konulan uyuşturucu maddeler, emniyete götürülürken, burada 3 şebeke mensubu gözaltına alındı.

İki ayrı soruşturma kapsamında yakalanan 2’si yabancı uyruklu toplam 8 şüpheli 7 Aralık’ta çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak gözaltına alındı.