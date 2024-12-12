Edirne ilinin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacır beldesinde gerçekleştirilen doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yolların onarım çalışmasını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Doğalgaz ve su kazıları sebebiyle bozulan yollarımızda beton çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize daha konforlu ve güvenli yollar sunmak.Daha güzel bir Yenimuhacir için durmadan çalışmaya devam ediyoruz.”dedi.

Kaynak: igf