Beylikdüzü Evliya Çelebi Ortaokulu'nda öğrenci velileri için “Sağlıklı Yaşam Semineri” gerçekleştirildi. Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikte konuşan uzman diyetisyen Merve Akdeniz, annelere sağlıklı beslenme tavsiyeleri verdi.

“Çocuğunuza meyve suyu içirmeyin”

Etkinliğin son bölümünde katılımcıların sorularını da yanıtlayan Merve Akdeniz, bir soru üzerine çocukların hazır meyve sularından uzak tutulması gerektiğinin altını çizdi. Evde hazırlanabilecek sağlıklı içeceklerin öneminden bahseden Akdeniz, şunları söyledi: “Eğer meyve suyu içerecekseniz, evde kendiniz hazırlayın ama her gün içirmeyin. Onun yerine muz, bal ve sütü blenderdan geçirebilirsiniz. Her öğün taze meyve yemelisiniz ve her türlü kızartmayı, şekerli ve paketli gıdaları terk etmelisiniz. Kış mevsimindeyiz, güneş yetersiz, o yüzden D vitamini takviyesi almanızı öneririz. 30 kilo başına 1 litre su içmeyi unutmayın.”