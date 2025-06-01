İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde İstanbul genelinde trafik denetimlerini artırdı. Havadan helikopter destekli denetimler, özellikle ana arterlerde trafiğin yoğunlaştığı noktalarda gerçekleştirildi.

İstanbul’da Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini artırdı. Trafik güvenliği amacıyla yapılan denetimlere helikopter de havadan destek verdi. Helikopter ile Mahmutbey gişelerden başlayan denetimde TEM Otoyolu üzerinden Çamlıca gişelere kadar trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edilerek, kara ekiplerine bildirildi. Kurallara uymayan sürücüler, karayolundaki ekipler tarafından durdurularak ceza uygulandı.