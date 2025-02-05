İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini ara ara gösteriyor. Özellikle kentin yüksek kesimlerinden Aydos Ormanı ve çevresinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul’da günlerdir beklenen kar yağışı sabahın ilk saatlerinden itibaren aralıklarla etkili oluyor. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. İstanbul’un Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde de kar yağışı ara ara etkili oluyor. Öte yandan kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor.