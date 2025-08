İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği “Oyun Her Yerde” projesi, bu yaz da tüm neşesiyle devam ediyor. Kış aylarında kapalı alanlarda sürdürülen etkinlikler, yaz aylarının gelişiyle birlikte doğayla iç içe açık hava etkinlikleri olarak yapılıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un 39 ilçesinde programlanan ‘Oyun Her Yerde’ etkinlikleri kapsamında birbirinden renkli oyunlar oynanıyor. Her yaştan çocuklar, hem fiziksel aktivite yapabilecekleri hem de zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak atölye çalışmalarıyla buluşuyor. Mendil kapmaca, yakan top, körebe gibi geleneksel sokak oyunlarından, survivor ve denge parkurlarına, zumba atölyelerinden sanat atölyelerine dek oldukça geniş bir yelpazede etkinlikler düzenleniyor.

AĞUSTOS İTİBARIYLA 14 İLÇEDE DEVAM EDECEK

2023 yılından bu yana İstanbul’un 39 ilçesinde düzenlenen “Oyun Her Yerde” etkinlikleri ile toplam 61 bin 213 çocuğa ulaşıldı. Bu yaz da devam eden etkinlikler kapsamında ağustos ayı itibarıyla, Çekmeköy, Şile, Sultanbeyli, Arnavutköy, Kartal, Çatalca, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Beşiktaş, Şişli ve Ataşehir ilçelerinde yapılacak.

“Oyun Her Yerde” programına dair duyurular, İstanbul Senin mobil uygulaması ile İBB Çocuk’un resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor. Ailelerin de katılımına açık olan etkinlikler ücretsiz.