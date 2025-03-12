İstanbul Silivri’de yaşayan Zennure ve Arif Öğün çifti telefon dolandırıcılarının ağına düştü. Kendini polis olarak tanıtan çeteye inan çift değeri 13 milyon TL olan 2,5 katlı villalarını ve 3 arsalarını sattı. Banka hesaplarını da boşaltan çift, toplamda 650 bin Euro dolandırıldı. Yaşlı çift yaşadıklarını anlattı.

Olay, 9 Ekim 2023 tarihinde başladı. 76 yaşındaki Arif Öğün’ün telefonunu arayan bir şahıs, kendisini Silivri Emniyet Müdürü Ali Demirbaş olarak tanıttı. Dolandırıcı, kimlik bilgilerinin suç örgütleri tarafından kullanıldığını ve Selimpaşa’da kaçakların yakalandığını belirterek çiftin güvenini kazandı. 155 Polis İmdat Hattı’nı aradıklarında "bilgimiz var, çete takip ediliyor" şeklinde bir yanıt aldıklarını söyleyen 66 yaşındaki Zennure Öğün, gerçek polislerle konuştuklarına inandıklarını belirtti. Çete, Öğün çiftine kimliklerinin bir emlakçıya satıldığını ve o emlakçıya operasyon düzenleneceğini söyledi. Bunun üzerine çift, talimatlara uyarak evlerini ve arsalarını satmaya ikna edildi.

Ev ve arsalar yarı fiyatına satıldı

Dolandırıcıların yönlendirmesiyle Öğün çifti, değeri 13 milyon TL olan 2,5 katlı villalarını ve 3 arsalarını sadece 7 milyon 250 bin TL’ye sattı. 166 bin Euro olarak elden verildiler. Çift, parayı aldıktan sonra, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından evlerinde ziyaret edildi. "Hakan Polis" ve "Yusuf Akkuş" isimlerini kullanan çete üyeleri, paraların seri numaralarının incelenmesi gerektiğini belirterek tüm parayı aldı ve kayıplara karıştı.

Bankadaki 54 bin Euro da boşaltıldı

Bununla da yetinmeyen çete, eşlerinin banka hesaplarında bulunan 54 bin Euro’nun da çete tarafından boşaltılacağını söyleyerek parayı çekmelerini istedi. Çift, parayı bankadan çekerek eve getirdi. Ancak dolandırıcılar, operasyon bahanesiyle bu parayı da alarak ortadan kayboldu.

Telefonlarını tuzlu suya attırdı

Dolandırıcılar, Öğün çiftinin takip edildiğini ve çetenin operasyonu sabote etmemesi için telefonlarını kullanmamaları gerektiğini söyleyerek, telefonlarını tuzlu suya atmaları konusunda talimat verdi. Çift, telefonlarını kullanılamaz hale getirdiği için kimseyle iletişime geçemedi ve dolandırıldıklarını çok geç fark etti.

"Avrupa’da çalışıp kazandık, ülkemizde dolandırıldık"

Mağdur Zennure Öğün, yıllarca Avrupa’da çalışarak birikim yaptıklarını, ülkeye yatırım yapmak için döndüklerini belirtti. Ancak yaşadıkları bu olay sonrasında adalet arayışında olduklarını ve yetkililerden bu çeteye karşı harekete geçmelerini talep etti. Olayın ardından Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na tüm delilleri sunduklarını ifade eden Öğün, dolandırıcıların yakalanarak gerekli cezaya çarptırılmalarını istedi.

Öğün çifti, Silivri’de yaşayan vatandaşlara bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunan çift, olayın detaylarını savcılığa sunduklarını ve hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.