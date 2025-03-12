Karabük’te ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ile hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçlarından 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla 5 yıldır aranan cezaevi firarisi F.Y., polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ile hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçlarından 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi F.Y’yi yakalamak için kent merkezinde çalışma yürüttü. 5 yıl boyunca gerçek ismi yerine takma isim kullanan F.Y’nin eşinin yakın zamanda kentte bir adrese ikamet kaydını yaptırdığını tespit eden ekipler çalışmalarını genişletti. Bahse konu adreste yapılan araştırmalarda F.Y’nin başka bir isim ile tanındığı ve bir işyerinde işçi olarak çalışmakta olduğu belirlendi. İşyeri fiziki takibe alındıktan sonra düzenlenen operasyonla F.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan F.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı savcılıkça sonrası Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.