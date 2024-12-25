İstanbul Valiliği’nde düzenlenen törende İstanbul Valisi Davut Gül ve Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu arasında “Okul Spor Kulüpleri Ligi Reklam ve Sponsorluk Protokolü” imzalandı. İstanbul’da lisanslı sporcu sayısını artırmak, spor faaliyetleri aracılığını çoğaltmak amacıyla yapılan “Spor Şehri İstanbul” projesi kapsamında imzalanan protokol hakkında konuşan Vali Gül, “Geldiğimiz noktada 104 olan spor okulu sayımız 2 bin 738’e çıktı. 2 bin olan lisanslı öğrenci sayımızda bugün itibariyle 404 bin 700’e ulaşmış oldu. Amacımız 1 milyon lisanslı öğrencimizin olmasıdır” dedi.

İstanbul’da lisanslı sporcu sayısını artırmak, spor faaliyetleri aracılığı ile gençleri geleceğe daha iyi hazırlamak ve milli seviyede başarılı sporcu yetiştirmek için “Spor Şehri İstanbul Projesi” kapsamında kurulan “Okul Spor Kulüpleri” kurulmuştu. İstanbul Valiliği ile Petrol Ofisi Grubu arasında geçen yıl “Okul Spor Kulüpleri Ligi Reklam ve Sponsorluk Protokolü” imzalanarak 2023-2024 sezonu gerçekleştirilmişti. Yeni sezon için İstanbul Valiliği ile Petrol Ofisi Grubu tekrar protokol imzaladı. İstanbul Valiliği’nde düzenlenen imza törenine, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu katıldı.

“Bizler bu çocukların iyi yetişmesini istiyoruz”

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “İstanbul’da yaklaşık 3 milyon öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin annesi, babası kendi çocuklarının yetişmesini istiyor. Bizler bu çocukların iyi yetişmesini istiyoruz. Bunun için emek harcamamız gerekiyor. Okullarımızın tamamında spor kulüpleri kuruldu. Bununla şunu amaçlıyoruz; hiç şüphesiz sporun tabana yayılması, spor alt yapısının gelişmesi çok kıymetli. Ama daha kıymetli olan daha değerli olan çocuklarımızın bağımlılıktan uzak durmalarıdır” ifadelerini kullandı.

“Amacımız 1 milyon lisanslı öğrencimizin olmasıdır”

Amaçlanan lisanslı öğrenci sayısından bahseden Vali Gül, “Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri, obeziteden kurtulmaları ve buna benzer beden ve ruhen sağlıklı olabilmeleri için 7’den 70’e herkesin spor yapmasını istiyoruz. Geldiğimiz noktada 104 olan spor okulu sayımız 2 bin 738’e çıktı. 2 bin olan lisanslı öğrenci sayımızda bugün itibariyle 404 bin 700’e ulaşmış oldu. Amacımız 1 milyon lisanslı öğrencimizin olmasıdır. Okul spor kulüpleri sayısında ve okullarımızda spor kulüplerimiz oluştu. Buradaki hedefimize yüzde yüz varmış olduk” diye konuştu.

“Geçen yıllarda yüzlü rakamlarda olan sayımız 2 bin 700’e ulaştı”

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, “Sayın Valimizin öncülüğünde ikincisini gerçekleştireceğimiz Petrol Ofisi Spor Birliğiyle ilkokul, ortaokul ve lisedeki bütün öğrencilerimize bir karşılaşmayı takım olarak çekilebilecekleri değil de sene boyu spor yapabilecekleri ve buradaki en önemli hususta çocuk yaşta bu yetenekleri keşfetmek ilerleyen dönemlerde geliştirmek için ortam hazırlamalarına 2 bin 700’den fazla İstanbul’da spor kulübümüz vardı. Bu geçen yıllarda yüzlü rakamlarda olan sayımız 2 bin 700’e ulaştı. Futboldan santranca, basketboldan voleybola çeşitli bütün spor dallarında ilkokul çağlarından başlayarak sporcularımız yetişiyor” dedi.

“Spor yapan öğrenci sayısı gerçekten hepimize bir ufuk açtı”

Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, “Geçtiğimiz yıl sizlerin önderliğinde tüm ekibin gayretiyle gerçekten inanılmaz gurur duyduğumuz, örnek olacak bir proje geliştirildi. Spor kulüpleri belki 20 kat 30 kat arttı. Spor yapan öğrenci sayısı gerçekten hepimize bir ufuk açtı. Bu projeyi ben sadece görevim itibariyle dikkate almıyorum: aynı zamanda bir baba bir vatandaş olarak çok değerli buluyorum” şeklinde konuştu.