İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gelenekselleşen ‘Kültür Buluşmaları’ Tunceli ile devam ediyor. 12-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek Tunceli Kültür Buluşmaları'nda; paneller, gösteriler ve dinletiler yer alırken her gün saat başı konserler olacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, Tunceli'nin tarihi, kültürel mirasını ve özgün lezzetlerini geniş bir kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlenen Tunceli Kültür Buluşmaları, 12-15 Aralık 2024 tarihleri arasında İBB Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek.

Etkinlik, Tunceli'nin ekonomik, sosyo-kültürel ve ekolojik yapısını ele alan paneller, tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, folklor gösterileri ve birbirinden özel konserlerle dolu zengin bir program sunacak. 4 gün sürecek buluşma, gelen misafirleri Tunceli'nin tarihî ve kültürel atmosferiyle tanıştıracak.

Tunceli’nin kültürel mirasını İstanbullularla buluşturmayı amaçlayan etkinlik, tüm kültür-sanat severleri 15 Aralık Pazar gününe kadar Yenikapı Etkinlik Alanı'na bekliyor.

TİYATRO VE GÖSTERİLERİN YANI SIRA 27 İSİM SAHNE ALACAK

Tiyatro Gösterileri ("Tiyatro Budala", "Kadın Meclisi Tiyatro Oyunu"),

Şiir Dinletileri (Çiğdem Keleş, Niyazi Yaşar, Mustafa Bakır, Hülya Güntaş),

Kadın Koro Performansları ("Dersim Kadın Korosu"),

Mikail Aslan, Pınar Aydınlar, Fulya Koç, Grup İklim, Özlem Taner, Doğan Çelik, Enver Çelik, Mustafa Özaslan, Yılmaz Çelik, Şavaklı Ayşe, Arzu Şahin, Dilan & Erkan Top, Şenol Akdağ’ın aralarında bulunduğu 27 usta ismin konserleri yer alacak.