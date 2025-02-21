İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 2024-2025 Bahar Dönemi Akademik Kurul ile Akademik Başarı Ödül Törenini bir arada gerçekleştirdi. Törende alanında başarı gösteren akademisyenlere sertifikaları takdim edildi.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü, 2024-2025 Bahar Dönemi Akademik Kurul’un hemen ardından düzenlenen Akademik Başarı Ödül Töreni ile yayınladıkları çalışmalarla başarı gösteren akademisyenlerine sertifika ve teşvik takdiminde bulundu. Ödül töreninde akademisyenlere sertifikaları Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt ve Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından takdim edildi.

"Üniversitemizin bazı birimlerini Arnavutköy’e taşıyacağız"

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt yaptığı açılış konuşmasında, "İnşallah bu başarılarımız sürekli hale gelir, bu etkinlikleri daha sık yaparız. Gelişen dijital çağda bize, özellikle siz hocalarımıza düşen en büyük görev, öncelikle dürüst ahlaklı insan yetiştirmek. Bunu başarabilirsek toplumumuz huzur bulur. Sizin yetiştirdiğiniz insanlar önce ahlaklı, dürüst, manevi değerlerine bağlı olacak. Çocuklarımızı, bu toplumu yöneten insanları sizler yetiştireceksiniz" dedi.

Özyurt, yakın bir zamanda Arnavutköy’de üniversitenin ikinci kampüsü için inşaat faaliyetlerinin başlayacağını duyurarak, "Devletimiz bize Arnavutköy’de yaklaşık 400-500 bin metrekare inşaat alanı olan 60 dönüm yer tahsis etti. Onun da müjdesini vermiş olayım. Süratli bir şekilde oranın temelini atıp üniversitemizin bazı birimlerini oraya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Akademisyenlerin yayınlarının teşvik edilmesi çok değerli"

İki etkinliğin bir arada olmasının günü daha anlamlı kıldığını belirten İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, "Üniversite demek bilim üretimi demek, bilimin merkezi olmak demek. Özellikle üniversitelerdeki akademisyenlerin yapmış oldukları yayınlar çok önemli. Bizim üniversitemiz için de öyle. O yüzden bu yapılan yayınların teşvik edilmesi de çok değerli. Biz her sene akademisyenlerimizin yapmış oldukları yayınları değerlendiriyoruz, puanlıyoruz ve buna göre sıralama yapıyoruz. Sıralamalarımızı açıklayacağız ve arkasından da ödül törenini gerçekleştireceğiz. Daha öncesinde kendilerine akademik teşvikleri takdim edilmişti. Bugün de kendilerine sertifikalarımızı hazırladık. Herkesin huzurunda tebrik edip sertifikalarını takdim edeceğiz" dedi.

"Türkiye, en çok yayın yapan ülkeler sıralamasında giderek üst sıralara çıkıyor"

Tüm üniversitelerde akademik çalışmaların artması ve teşvik edilmesi temennisinde bulunan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversite Rektörü olarak hem kendi üniversitem hem de ülkem için akademisyenlerimizin, araştırmacıların, bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmaların artmasını ve görünür olmasını arzu ediyorum. Yükseköğretim kurulumuzla birlikte toplantı yaptık, özellikle bu konuları değerlendirdik. Türkiye’de üniversiteler hızlı bir şekilde gelişiyor. Buna paralel olarak hem hocalarımızın sayısı artıyor hem de yapmış oldukları çalışmaların sayısı artıyor. Bir yandan çalışmaların niteliği de artıyor. Özellikle uluslararası arenada daha çok tanınan dergilerde yayınlanan çalışmalarımızın sayısı da çok artıyor. Türkiye, en çok yayın yapan ülkeler sıralamasında giderek üstlere çıkıyor. Bu gidişat içerisinde bizim de üniversite olarak bu sürecin öncülerinden olmamız gerekiyor. Bunun için biz de üniversite yönetimi olarak elimizden geldiği kadar gayret sarf edeceğiz. Üniversitemizin bilim üretiminin daha da artması için teşvik edeceğiz. Böylece ülkemize ve dünya bilim hayatına bu anlamda katkılarımızı artırmış olacağız."