İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği Yaşam Bahçesi’nde yaz mevsiminin ilk fidelerin hasadı yapıldı. Ata tohumlarından üretilen fideler ile mevsim sebze ve meyvelerinin yetiştirildiği bahçede bu yıl toplam 10 çeşit ürünün ekimi yapıldı. Eylül ayına kadar devam edecek olan hasadın ilk haftası itibarıyla 5 ton mahsul toplandı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Yaşam Bahçesi’nde yaz mevsiminin ilk hasadı yapıldı.

Doğal tarım ilkeleri uygulanarak ata tohumlarından üretilen fideler ile mevsim sebze ve meyvelerinin yetiştirildiği bahçede bu yıl toplam 10 çeşit ürünün ekimi yapıldı. Pestisit gibi kimyasallar kullanılmadan üretilen ürünler Beylikdüzü Gıda Bankası ve aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahibi hanelere ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

“HEDEFİMİZ BU YIL 50 TON ÜRÜN HASADI”

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ekilen ürünlere bu yıl pembe domates ve kıvırcığın da eklendiğini belirten Yaşam Bahçesi Sorumlusu Ferruh Balcıoğlu, “İlk ürün hasadı olarak; kabak, kıvırcık ve salatalık ile başladık. Bu yaz oldukça verimli bir sezon geçiriyoruz. Topraktan aldığımız geri dönüşler çok güzel. Ürünlerimiz şu ana kadar vatandaşlarımızdan büyük beğeni topladı. Gelecek ayda ise domates, biber ve patlıcan gibi ürünlerimiz çıkacak. Hedefimiz bu yıl 50 ton ürün elde etmek. Hasat çalışmalarımız eylül ayına kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.