İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, “Ben Anne Oldum” projesiyle yeni doğum yapan annelere “Anne Destek Paketi” dağıtmaya başladı. Başkan Ayşegül Ovalıoğlu, “Her anne eşit, her bebek adil bir geleceğe doğmalı” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Türkiye Yardım Sevenler Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği “Ben Anne Oldum” projesi kapsamında, yeni annelere “Anne Destek Paketi” dağıtımını başlattı.

Projenin lansmanı, Bakırköy Belediyesi Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Bahri Şahin ve Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bakırköy Şube Başkanı Türkan Alper katıldı.

Başkan Ovalıoğlu, projenin anneler için önemine vurgu yaparak, “Anne olunca hem büyük bir sevinci hem de sorumluluğu hissediyorsunuz. Bu süreçte bazen yalnız kalabilirsiniz. Biz, Bakırköy’de temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan annelerimizin yanında olmak için bu projeyi başlattık. Amacımız her annenin eşit, her bebeğin adil bir ilçede yaşaması. Destek paketlerimizle ihtiyaçları karşılıyoruz, ama en önemlisi yanınızda olduğumuzu hissettiriyoruz. Çocukların sağlıklı, kadınların güvenli yaşadığı bir kent için çalışıyoruz. ‘Anne oldum, şimdi ne yapacağım?’ dediğinizde belediyeniz yanınızda. Bakırköy sizin eviniz, biz kocaman bir aileyiz” dedi.

Lansmanın ardından Başkan Ovalıoğlu, ekibiyle birlikte yeni doğum yapan anneleri evlerinde ziyaret ederek ilk destek paketlerini bizzat teslim etti. Annelerin ve bebeklerin sağlık durumunu kontrol eden Ovalıoğlu, talepleri dinledi ve belediyenin tüm birimleriyle annelerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti. Proje, lohusalık sürecinde annelere sağlık çalışanları aracılığıyla rehberlik de sağlayacak.