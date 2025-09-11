İstanbul Bakırköy Belediyesi, yeni doğum yapan annelerin yanında olmak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla başlattığı “Anne Destek Paketi” hizmetine aralıksız devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi, yeni doğum yapan annelerin yanında olmak ve hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği “Anne Destek Paketi” hizmetine devam ediyor. İlçede yeni doğum yapan annelere ziyarette bulunan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, ekibiyle birlikte annenin ve bebeğin sağlık durumunu kontrol ederek destek paketini bizzat takdim etti.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından ilçede başlatılan sosyal yardım çalışmaları her geçen gün artmaya devam ediyor. Hayata geçirilen “Anne Destek Paketi” ile annelerin ve bebeklerin temel ihtiyaçları Bakırköy Belediyesi tarafından karşılanıyor.

BEBEK BEZİNDEN, HASTANE ÇIKIŞ SETİNE KADAR HER ŞEY VAR

Yeni doğum yapan annelere destek olmak ve ailelerin hayatını kolaylaştırmak için özenle hazırlanan organizer çantada, yenidoğan hastane çıkış seti, bebek bezi, bebek şampuanı, ıslak mendil, pişik kremi, ateş ölçer ve anne için kişisel bakım ürünleri yer alıyor. İlçede yeni doğum yapan anneleri ziyaret ederek destek paketlerini bizzat takdim eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Doğumda ve yaşam boyunca, her zaman yanınızdayız” dedi. Belediye bünyesindeki Tıp Merkezi çalışanlarıyla birlikte annenin ve bebeğin sağlık durumunu da kontrol eden Başkan Ovalıoğlu, annelerin sorun ve talepleri de dinledi.