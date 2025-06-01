İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, orduya Gazze Şeridi’nde devam eden kara operasyonlarını genişletme emri verdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir orduya Gazze Şeridi’nde devam eden kara operasyonlarını genişletme emri verdi. Zamir, kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, "Güçlü ve tavizsiz bir harekatın ortasındayız. Hamas kontrolü kaybediyor" ifadelerini kullandı. Zamir, ayrıca Gazze’de ek yardım dağıtım bölgeleri kurulacağını açıkladı.