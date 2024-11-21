Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki Adada Antik Kenti’nde serbestçe dolaşan 12 yılkı atı, dronla görüntülendi.

Eğirdir ilçesinde bulunan Adada Antik Kenti’nde dolaşan yılkı atlarının oluşturduğu manzaralar görenlerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf tutkunu Adem Albayrak, antik kentte dolaşan yılkı atlarını hem dron hem de fotoğraf makinesi ile görüntüledi. Albayrak, yılkı atlarının Isparta’nın doğal güzelliklerine ayrı bir anlam kattığını, antik kentin de fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olduğunu belirtti.