Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kanalboyu’ndaki geçici konteyner çarşısını ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Çarşının üstü kapatılarak esnafa ve vatandaşlara daha konforlu bir alışveriş ortamı sağlanırken, ışıklandırma çalışmalarının da başladığı belirtildi.

Battalgazi Belediyesi, Söğütlü Camii inşaatı nedeniyle Emekliler Parkı’ndan Kanalboyu’na taşınan esnafın faaliyetlerini sürdürebilmesi için yoğun bir çaba harcıyor. Geçici konteyner çarşısında esnafa daha iyi hizmet koşulları sunmak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatan belediye, çarşının üstünün kapatılmasından ışıklandırma sisteminin kurulmasına kadar birçok düzenleme gerçekleştirdi. Bu süreçte, esnafın ihtiyaçlarına öncelik veren Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, çarşıdaki iyileştirme çalışmalarını bizzat yerinde inceledi. Başkan Taşkın, hem yapılan düzenlemeleri değerlendirdi hem de esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek onların taleplerini dinledi.

“Malatya’nın en güzel konteyner çarşısı burada”

Ziyareti sırasında bir açıklama yapan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, “Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın çamurdan, yağmurdan etkilenmemesi için çarşının üst kısmını hızla kapattık. Şimdi ise ışıklandırma çalışmalarımız başladı. Işıklandırma tamamlandığında, çarşımız akşam saatlerinde de hem aydınlık hem de güvenli bir alan olacak. Söğütlü Camii inşaatı sebebiyle Emekliler Parkı’ndan taşınan esnaflarımıza, Malatya’nın en güzel geçici konteyner çarşısını kazandıracağımıza dair söz vermiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çarşımız modern yapısıyla adeta eski Mısır Çarşısı’nı andırıyor, ancak çok daha düzenli ve konforlu bir hale getirildi. Her branştan esnafımız burada hizmet veriyor ve hemşerilerimiz güvenle alışveriş yapabiliyor” dedi.

Esnaftan ve vatandaşlardan başkan Taşkın’a teşekkür

Başkan Taşkın, çarşıdaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek onların taleplerini de dinledi. Esnaf, üst kapama ve ışıklandırma çalışmaları sayesinde daha rahat bir çalışma ortamına kavuştuklarını belirterek, Başkan Taşkın’a teşekkür etti.

Battalgazi Belediyesi, çarşıdaki ışıklandırma çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Bu çalışmaların ardından çarşının hem gündüz hem de akşam saatlerinde yoğun ilgi görmesi bekleniyor.