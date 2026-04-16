Isparta'nın Aksu ilçesine bağlı Karağı köyünde Şubat 2025'te çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Akbay ailesi, Isparta Belediyesi'nin yaptırdığı yeni evlerine kavuştu.

Karağı köyünde geçtiğimiz yıl yaşanan yangında Akbay ailesinin evi kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen aileye sahip çıkarak, yeni bir ev yapılması talimatını verdi. Ev kısa sürede tamamlanarak, aileye teslim edildi. Akbay ailesinin Başkan Başdeğirmen'in köyü ziyaretinde evin bazı eksikliklerinin de giderilmesi talebi üzerine yaklaşık bir aylık sürenin ardından tüm eksikler giderildi.

Karağı köyünün muhtarı Ramazan Kahraman, yangın sonrası aileyle birlikte Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e başvurduklarını belirterek, Başkan Başdeğirmen'in aile ile yangından ilgilendiğini ve aileye yeni bir ev yaptırdığını söyledi. Muhtar Kahraman, '2025 yılı Şubat ayında bu evimiz yanmıştı. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'e başvurduk. Sağ olsun başkanımız ailemizi geri çevirmedi. Elinden gelen desteği bize sağladı. Köyümüze ve ailemize güzel bir ev yaptı. Ailenin eksikleri vardı. Oluklar olsun, evin içerisinde bazı eşyalar olsun. Başkanımız bunları da kısa süre içinde tamamladı. Başkanımız çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun' dedi.

Şehriban Akbay ise, yeni evlerine ve yeni eşyalarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. Akbay, 'Şubat ayında evimizde çıkan yangından dolayı mağdur olmuştuk. Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e durumumuzu anlattık. Bize hemen destek oldu, Allah razı olsun. Kısa süre içinde evimiz yapıldı. Eksiklerimiz vardı. Onları da dile getirdikten sonra hemen eksiklerimiz giderildi. Şimdi güvenle evimizde oturuyoruz. Mutluyuz ve huzurluyuz' diye konuştu.