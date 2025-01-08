Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 3-1 yenildikleri Antalyaspor maçı sonrası yaptığı değerlendirmede, “Bu maç, oyuncularımızı tanıma ve eksiklerimizi görme açısından çok önemliydi" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nda Kocaelispor, deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Antalyaspor’un üstün geldiği mücadelede tribün atmosferine dikkat çeken Taşdemir, iki kulüp taraftarlarını örnek göstererek, “Ülkemizin güzide iki kulübü, dost iki kulübü kupada karşı karşıya geldi. Çok güzeldi, tüm Türkiye’ye örnek olması gereken bir tribün atmosferi vardı. Bundan dolayı hem kendi taraftarlarımıza hem de Antalyasporlu taraftarlara teşekkür ediyorum. İyi bir örnek olduklarını düşünüyorum. İnşallah tüm kulüplerimiz bu örneği alır ve uygular” dedi.

“Yeni bir sistem oturtmaya çalışıyoruz”

Ertuğrul Sağlam’ın istifasının ardından göreve gelen İsmet Taşdemir, takımla geçirdiği kısa süreye rağmen oyunda olumlu sinyaller aldığını belirtti. Taşdemir, “Yaklaşık iki haftadır buradayız ve kendimizce oturtmaya çalıştığımız bir sistemimiz var. Oyuncularımız ara ara bu sistemi uygulamayı başardı, ancak eksik yönlerimiz de göz önüne çıktı. Bu maç, oyuncularımızı tanıma ve eksiklerimizi görme açısından bizim için çok önemliydi” ifadelerini kullandı.

Maçtaki performanslarına değinen Taşdemir, “Bazı bölümlerde oyunun üstün tarafıydık, iyi oynadık. Ancak bazı anlarda sıkıntılar yaşadık. Talihsiz goller yedik ama sahada gördüklerimiz bize yol gösterici oldu. Çalışmamız gereken yerleri bir kez daha fark ettik” dedi.

“Hedefimiz şampiyonluk hikayesi yazmak”

Taşdemir, Kocaelispor’un sezon sonundaki hedefinin altını çizerek açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Yolumuzun sonunda bizim için, şehrimiz için çok önemli bir şampiyonluk hikayesi var. Bu doğrultuda her maç bizim için bir antrenman niteliği taşıyor. Bugün de derslerimizi aldık, eksiklerimizi görerek yolumuza devam edeceğiz.”