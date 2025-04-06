İslam dünyasının en değerli emanetlerinden olan Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif ve Kadem-i Şerif gibi kutsal eşyaların yer aldığı Hadimü’l Haremeyn Sergisi Elazığ’da gerçekleştirilecek.

Elazığ’da Hadimü’l Haremeyn sergisi görücüye çıkıyor. Elazığ Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde 7-12 Nisan tarihleri arasında 10.00 ile 21.00 saatlerinde açık olacak sergide ziyaretçiler, manevi değer taşıyan eserlerle hem tarihi bir yolculuğa çıkacak hem de İslam’ın kutsal emanetlerine yakından tanıklık etme fırsatı bulacak. Sergide orijinal olan parçaların yanı sıra orijinal olmayan replika eserler de görücüye çıkacak. Kutsal kabul edilen orijinal ve orijinal benzeri objeleri sabit müzelerinde ve yerlerinde görme imkanı bulamayanlar için Hadimü’l Haremeyn sergisi Elazığlılara sunulacak. Sergide; Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerifi, Hicaz Demiryolu Tren Bileti, Ravza-i Mutahhara Çinisi, Ravza-i Mutahhara Yeşil Halısı, Ravza-i Mutahhara Örtüleri, Kabe Dış Örtüleri, Kabe Kandil, Ravza Halısı gibi yüzlerce kutsal obje sergilenecek.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, açılacak olan sergiye bütün vatandaşlar davet edildi.