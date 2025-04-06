Sivasspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı müsabakadan beraberlikle ayrılarak bu sezon 7. kez rakipleriyle yenişemedi.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla Süper Lig’deki 7. beraberliğini yaşadı. Yiğidolar, geride kalan haftalarda 7 beraberliğin yanı sıra 8 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı.

Sivasspor’un bu sezon Süper Lig’de beraberlik aldığı maçlar şu şekilde:

1. hafta: Trabzonspor 0-0

6. hafta: Konyaspor 0-0

13. hafta: Kasımpaşa 0-0

17. hafta: Samsunspor 0-0

19. hafta: Alanyaspor 1-1

25. hafta: Konyaspor 1-1

30. hafta: Çaykur Rizespor 1-1