Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı, Ramazan ayının bereketini ve manevi huzurunu Yıldırımlı vatandaşlarla birlikte yaşadı. İlçe başkanlığı, mübarek ay boyunca her gün düzenlediği çeşitli programlarla vatandaşlarla bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygusunu bir kez daha pekiştirdi.

Ramazan ayı boyunca Yıldırım’ın 71 mahallesinde gerçekleştirilen teravih buluşmaları, dernek ve spor kulübü ziyaretleri, ev ziyaretleri gibi programlarla Yıldırımlı hemşehrilerinin yanında olan MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı, dinledikleri talep ve sorunlara karşı çözüm aşamasında da özveri ile takipçisi olacaklarının sözünü verdi. Programlara hassasiyetle yaklaşan İlçe Başkanı Kadir Taşçı, "Ramazan ayının manevi atmosferini hemşehrilerimizle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Birlik ve beraberliğin pekiştiği bu mübarek ayda, ilçemizin her köşesinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek hem gönüllere dokunduk hem de sorun ve taleplerini dinledik" dedi.

Sadece seçim döneminde değil, her fırsatta her gün vatandaşları ile bir araya gelmeye özen gösteren MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı, ramazan ayının da birleştirici gücünü Yıldırım’da en güzel şekilde yaşattı.