Bursa’nın simgelerinden Ulu Cami’de yer alan hat eserleri dijital ortama aktarıldı. Tarihi camiyi ziyaret eden turistler kare kodları tarayarak hatların yazarlarını, Arapça okunuşu ve Türkçe mealini dinleyebiliyor.

Osmanlı’nın 4’üncü hükümdarı Yıldırım Beyazıt tarafından 1396-1399 yıllarında yaptırılan tarihi Ulu Cami içerisinde yer alan hat eserleri dijital ortama aktarıldı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan camide 13 ayrı yazı karakteriyle 41 ayrı hattat tarafından duvara yazılmış 87, levha halinde ise 110 olmak üzere 192 hat yazısı bulunuyor. Ulu Cami’ye gelen ziyaretçiler, cami girişlerine yerleştirilen kare kodları telefonlarıyla tarayarak cami içerisindeki eserlerin Arapça okunuşu ve Türkçe mealini öğrenebiliyor.

Bilgi kirliliğinin önüne geçilecek

Hat eserlerinin tanıtılmasının yanında bilgi kirliliğinin de önüne geçilmesi planlanan proje hakkında konuşan Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, "Bursa Ulu Camii tarihi ve mimarisiyle dikkat çektiği gibi aynı zamanda içerisinde duvarlarda bulunan hat sanatlarıyla da oldukça dikkatimizi çeken bir yapı. Dışarıdan gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin çok kolay bir şekilde hat yazılarımıza ulaşmak suretiyle hatların Arapça metinlerini, Türkçe ne anlama geldiğini ve kimler tarafından yazıldığını kolay bir şekilde anlayabilmeleri için gördüğünüz gibi camimizin girişlerinde kare kod sistemini getirdik. Telefonlarını kare kodu okutmak suretiyle burada ne anlama geldiğini dilediği zaman yazılı olarak okuyabildiği gibi aynı zamanda da sesli olarak da bunları dinleyebilecek. Buradaki amacımız ecdadımızın katmış olduğu bu ruhu geleceğimizle buluşturmak özellikle yeni yetişen neslimizi ecdadımızın bu şah eserleriyle buluşturmak. Diğer taraftan Ulu Cami’yle birçok insan geliyor ve hatlar hakkında yanlış bilgiler de yayılabiliyor. Bu hurafelerin önüne geçmek için kaynağından hususunda tamamen üniversite hocalarımız tarafından yazdırdığımız, hazırlattırdığımız bu bilgileri, bilgi kirliliğine meydan vermeden vatandaşlarımızla buluşturma gayesi taşıdık. Bu proje, sadece bir bilgilendirme çalışması değil, aynı zamanda ecdadımızın bıraktığı manevi mirası bugünün teknolojisiyle buluşturma çabasıdır. Ulu Cami’ye gelen her misafir, artık bu kıymetli hatların anlamını öğrenebilecek, gönlünde daha derin bir iz bırakacak" şeklinde konuştu.

Türkçe’nin yanı sıra İngilizce de gelecek

Türkçe’nin yanı sıra İngilizce dili için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Şanlı, "Şu anda Türkçesini seslendirebiliyoruz, Türkçe anlamını verebiliyoruz ama çalışması devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de İngilizce olarak camimizin içerisinde bulunan hat sanatlarımızın İngilizce anlamlarını yerli ve yabancı ziyaretçilerimizle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.