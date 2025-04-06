Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Nisan ayı meclis toplantısında, belediyenin sürdürülebilir bütçe politikasına dikkat çekerek personel giderleri ve doğrudan temin harcamalarında yasal sınırların altında kalındığını vurguladı. Toplantıda, Aliağa Belediyesi’ne ait Petrol A.Ş. tarafından satın alınan gemi söküm tesislerinin bulunduğu arazinin, tersane ve gemi bakım bölgesi olarak planlanacağı açıklandı.

Parsellerin kullanımı ve yatırım planları

Meclis gündemine gelen konuyla ilgili CHP’li Meclis Üyesi İbrahim Doğangül, parsellerin bedeli ve kullanım şekline ilişkin yazılı soru önergesi verdi. Başkan Acar, arazinin rayiç bedel üzerinden satın alındığını belirtmekle birlikte, kesin fiyat bilgisini paylaşmadı.

Aliağa’nın yılda 7 bin gemiye ev sahipliği yaptığını ve büyük bir tersane ve gemi bakım tesisi ihtiyacı olduğunu ifade eden Acar, bölgenin çevre ve marka değeri açısından yaşadığı sorunları aşmak için bu alanı gemi bakım ve imalat tesislerine dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda, gemi söküm şirketleri ve yan sanayi firmalarıyla görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Modern ve çevre dostu tesisler kurulacak

Başkan Acar, mevcut gemi söküm tesislerinin modernize edilerek çevre dostu ve işlevsel hale getirileceğini belirtti. Acar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgedeki mevcut yapıyı daha derli toplu, çevreye duyarlı ve geniş bir iş alanı sunacak şekilde planlayacağız. Artık mülkiyet sorunu çözüldü, önümüzdeki süreçte daha modern tesislerin kurulacağına inanıyorum. Gemi bakım ve onarım sektöründeki firmaların da bu dönüşüme ayak uyduracağını düşünüyorum."

Yeni yatırımlarla Aliağa’nın gemi bakım ve tersane sektöründeki gücünün artırılacağını vurgulayan Acar, bölgeye modern tesisler kazandırılacağını ve yeni istihdam alanları oluşturulacağını müjdeledi.

Aliağa-Midilli İskelesi 10 yıllığına kiraya verilecek

Toplantıda ayrıca, Aliağa-Midilli yolcu iskelesinin 10 yıllığına kiraya verilmesini öngören önerge, Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

Aliağa Belediyesi’nin bu hamlesiyle, bölgenin denizcilik sektöründeki rekabet gücünün artırılması ve çevre dostu yatırımlarla sürdürülebilir kalkınma hedefleniyor.