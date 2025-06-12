Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Faiq Cebrayilov, vatandaşların güneşten korunmak için en doğal yol olarak şapka takmalarını, polenden dolayı da gözlerin fazla ovuşturulmaması gerektiğini belirtti.

Elazığ Medilines Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Faiq Cebrayilov, mevsim geçişlerinde vatandaşların yaşadığı göz sorunları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Polenlerden dolayı vatandaşların gözlerini sürekli ovuşturmasının göz korneasına zarar verebileceğini kaydeden Uzm. Dr. Cebrayilov, sıcaklıklardan korunmanın en doğal yollarından birisinin de şapka takmak olduğunu dile getirdi. Mevsim geçişlerinde genelde polenlerin havada uçuşmasıyla ilgili olarak, gözde polen alerjilerinin olduğunu aktaran Medilines Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Faiq Cebrayilov, "Bu mevsimde bazı çilek, kiraz gibi meyve ve yiyecekler de alerjiyi tetikleyebilir. Polen alerjisi olan vatandaşlarımızın, polenlerden uzak durmasını öneriyoruz. Alerji için göz damlaları var. Tedavisi sağlanabiliyor. Ama yine de alerjini tetikleyeceği meyvelerden, yiyecek ve polenlerden uzak durmalarını öneriyoruz. Genelde polen alerjilerinin havada uçuşan toz polenlerin gözle temas etmesiyle ilgili olduğu için, masum bir alerji çeşidi olmuyor. Burada gözde genelde mikroba da rastlanabiliyoruz. Buna göre, göz muayenelerini yapıp sadece alerjiyse alerjiyi tedavi ediyoruz. Mikropta eklenmişse, aynı zamanda bakteri tedavisi de yapıyoruz. Genellikle bu mevsimde, aynı zamanda Aden virüs ve grip salgınları da gözde bakteriye sebep olur. Bu yüzden, alerji ile bakteriyel konjonktürler karışabilir. Tedavilerinde biraz farklılıklar var. Bazen de aynı anda her ikisine de rastlanabilir. Eğer ki bir çocuğun gözüne toz gelmişse o zaman hem alerji hem de tozda olan mikroplardan dolayı, bakterileri de tedavi etmemiz gerekir. Genellikle, göz alerjisi tedavi olmadan bile kendiliğinden iyileşebilen bir durumdur. Ama bazen ilaç kullanılmasına rağmen, gözü ovuşturmaya devam edersek daha da ciddi sonuçlar elde edilerek kornea incelmelerine sebep olabilir. Kinetekorus da göz açısından ciddi bir durumdur. Bazen lazer ile gözü kuvvetlendirmek gerekmektedir. Bu alerji kornea nakline sebep olur gibi algılanmaması gerekir ama az rastlanan bir durumdur. Yine de buna dikkat etmemiz gerekir. Özellikle, çocuklarda gözleri fazla ovuşturmamaları için uyarmamız gerekir. Fazla ovuşturma, kornea dokusunun incelmesine sebep olur. Kinetekorus dediğimiz hastalığa davetiye çıkarabilir. Bazen birkaç gün, göz içinde kızarıklar olabilir. Ama uzun süren kızarıklar da gözde kaşıntıya sebebiyet verecek düzeyde kızarıklık varsa, göz doktoruna başvurulmalıdır" dedi.

"UV ışınlarından koruyucu kaplaması olan güneş gözlükleri öneriyoruz"

Güneş ışınlarının bazen alerjiyi tetikleyebildiğini aktaran Uzm. Dr. Cebrayilov, ’’Bu da alerjiyle bağlantılı bir konudur. Güneşe, ışığa karşı alerjisi olan vatandaşlarımız var. Onun dışında UV ışınlarının retinaya zarar vermesi gibi durum var. Bu yüzden, güneş ışınlarından korunmak için şapka takılmasını öneriyoruz. Güneş gözlüklerinin sadece siyah olmaması gerekir. Siyah olduğu zaman, karanlık efekti oluşturduğu için göz bebeğinde genişlik oluşturuyor. Bu da, ışınların retinaya daha çabuk ulaşmasını sağlıyor. UV ışınlarından koruyucu kaplaması olan güneş gözlükleri öneriyoruz. Karanlık etkisi olduğu için, güneş gözlüğün üstüne düşüyor ve göz bebekleri daha da çok zarar görüyor. Çakma dediğimiz, UV ışınlarından koruyucu kaplaması gözlükler gözlüksüz dolaşmaktan daha zararlıdır" diye konuştu.