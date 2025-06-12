Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen "Öğrenci Bitirme Proje Yarışması" sergisi, Atatürk Kültür Merkezinde açıldı.

Serginin açılışına Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Akpınar, KOSGEB İl Müdürü Şaban Yaşa, Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Yalın Kılıç Türel, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Açılışın ardından davetliler, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceleyerek bilgi aldı.

Projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Akpınar, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin birbirinden özgün projelere imza attığını belirtti. Prof. Dr. Akpınar, "2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında fakültemizin 12 bölümünde hazırlanan projelerin yer aldığı sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Bu projelerin birçoğu TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B programları kapsamında desteklenmektedir. Ayrıca sergide yer alan projelerden biri Savunma Sanayii tarafından destekleniyor. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası düzeyde birçok projeye katılım sağlamakta ve önemli başarılarla üniversitemize geri dönmektedir. Bu sergiyle amacımız, araştırma kültürünü tabana yaymak ve lisans düzeyinde mezun olacak öğrencilerimizi bu kültürle yetiştirmektir" dedi.

Konuşmaların ardından davetliler, sergilenen projeleri gezerek öğrencilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.