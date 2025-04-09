Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada, araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.E. (61) 34 KG 4820 plakalı araç ile seyir halindeyken, ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan olayda araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü kazayı hafif yaralı şekilde atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik ekipleri yol güvenliğini alarak kazayla ilgili tutanak tuttu. Ulaşım bir müddet kontrollü sağlandı.