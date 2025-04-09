Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 13 kişiden Ferhat Tangüner hayatını kaybetti.

İlçenin Huzurevleri Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde iki aile arasında daha önceye dayanan husumet nedeniyle yaşanan silahlı ve sopalı kavgada polis memuru E.E. (31) ile birlikte toplam 13 kişi silah ve darp sonucu yaralanmıştı.

Hastaneye sevk edilen yaralılardan Ferhat Tangüner, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, tahkikatın devam ettiği öğrenildi.