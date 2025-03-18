Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Doktorlar Caddesi mevkiinde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı cadde üzerinde İ.D. ile taksi şoförü olan M.Ş.Ö. arasında kavga çıktı. İkili arasındaki kavga büyüyünce M.Ş.Ö. belinden çıkardığı tabancayla İ.D.’ye ateş etti. Bacağından vurulan İ.D. yere yığılırken vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, bacağından vurulan İ.D’ye ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli M.Ş.Ö’yi suç aletiyle yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.