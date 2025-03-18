ÇBK Mersin, 2025 ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Tarsus Spor’u 98-71 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Mersin temcileri Tarsus Spor ile ÇBK Mersin karşılaştı. Mücadeleden galip ayrılan ÇBK Mersin, 21-23 Mart tarihlerinde Edirne’de yapılacak Dörtlü Final organizasyonunda mücadele etmeye hak kazandı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ozan Gönen, Özlem Yalman, Almina Kocabaş

Tarsus Spor: Heal 15, Elif Emirtekin 9, Büşra Akgün 14, Alleyne 28, Ceylin Beyza Altunpa 3, Nisa Yalçın 2, Ecem Erk, Nuran Tutsak, Havva Güngör Peker

Başantrenör: Cihat Barış Akgün

ÇBK Mersin: Howard 2, Fauthoux 9, Carleton 15, Sinem Ataş 16, Johannes 12, Mccovan 13, Derin Yaya, Asena Yalçın 7, Pelin Derya Bilgiç 20, İkra Durmaz 4, Beren Polen Höke

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Başantrenör: Ahmet Kandemir

1. Periyot: 18-21 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 39-42 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 43-75 (ÇBK Mersin lehine)

Kaynak: İHA