ÇBK Mersin, 2025 ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Tarsus Spor’u 98-71 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Mersin temcileri Tarsus Spor ile ÇBK Mersin karşılaştı. Mücadeleden galip ayrılan ÇBK Mersin, 21-23 Mart tarihlerinde Edirne’de yapılacak Dörtlü Final organizasyonunda mücadele etmeye hak kazandı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ozan Gönen, Özlem Yalman, Almina Kocabaş
Tarsus Spor: Heal 15, Elif Emirtekin 9, Büşra Akgün 14, Alleyne 28, Ceylin Beyza Altunpa 3, Nisa Yalçın 2, Ecem Erk, Nuran Tutsak, Havva Güngör Peker
Başantrenör: Cihat Barış Akgün
ÇBK Mersin: Howard 2, Fauthoux 9, Carleton 15, Sinem Ataş 16, Johannes 12, Mccovan 13, Derin Yaya, Asena Yalçın 7, Pelin Derya Bilgiç 20, İkra Durmaz 4, Beren Polen Höke
Başantrenör: Ahmet Kandemir
1. Periyot: 18-21 (ÇBK Mersin lehine)
Devre: 39-42 (ÇBK Mersin lehine)
3. Periyot: 43-75 (ÇBK Mersin lehine)