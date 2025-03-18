Hatay’ın İskenderun ilçesinde yakalanan hırsızlık 4 şüphelisinden 2’si çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ilçesinde Piri Reis Mahallesinde meydana gelen Motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi H.Ç., K.Ö. ve R.Ş ile Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Y.B. adlı 4 kişiyi yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan K.Ö. ile R.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.Ç. ile Y.B. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA