Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Yunus Emre Kur’an Kursu’nda görme ve işitme engelli vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim eğitimi veriliyor. Aynı zamanda 4-6 yaş grubu çocuklara da eğitim imkanı sunan Kur’an kursu, engelli bireylerin dini eğitim alma konusundaki önemli bir ihtiyacını da karşılıyor.

Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Yunus Emre Kur’an Kursu’nda hem işitme hem de görme engelli kardeşlerimize yönelik özel Kur’an kursu eğitimlerinin verildiğini belirtti. Asan, "Halihazırda işitme engelli Kur’an Kursu öğrencilerimiz 10 kişi civarındadır. 2017 yılından bu yana 20’den fazla işitme engelli kardeşimize Kur’an-ı Kerim eğitimi verilmiştir. Kardeşlerimiz kursumuza gelip hem Kur’an-ı Kerim eğitimini almakta hem de güzel arkadaşlıklar kurarak iyi bir sosyal çevre edinmiş bulunmaktadırlar" dedi.

Görme engellilere yönelik eğitimler hakkında da bilgi veren Müftü Asan, "Diğer yandan görme engelli Kur’an kursumuz da mevcuttur. Orada da halihazırda üç öğrencimizle beraber Kur’an eğitim öğretimimizi devam ettirmekteyiz. Devletimiz bizlere bu imkanı vermektedir. Görme engelli hocamız da kendisi de ama olduğu için bu kardeşlerimizle çok yakından ilgilenmekte. Hatta bu kardeşlerimizden şu anda hafızlığa başlayanlar dahi vardır. İnşallah bunlar da en kısa zamanda bu kutlu yolculuğu muvaffakiyetle tamamlamalarını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Engelli öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendiğini de vurgulayan Asan, bu etkinliklerin öğrencilerin hayata tutunmalarına ve yaşam motivasyonlarını artırmalarına katkı sağladığını dile getirdi. Özellikle Ramazan ayında işitme ve görme engelli öğrencilerin mukabelelerini kendi özel dillerinde, işaret dili ve Braille alfabesi üzerinden okuyup tamamladıklarını aktaran Müftü Asan, bu hizmetlerin sürmesinde emeği geçen başta Diyanet İşleri Başkanlığına ve hayırseverlere teşekkürlerini iletti.