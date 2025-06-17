Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turhan Dinler, Pasinler Ticaret Odası Başkanı Aydın Taşbaşı ve Oltu Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca ile birlikte Kars’ta bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Heyet, programın ilk ayağında Kars Valisi Ziya Polat ve Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger’i makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Kars Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Serhat İlleri Bölgesel Ekonomik Forumu’na katılım sağlandı.

Foruma, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı (KOBİA) Başkanı Orkhan Memedov ve Azerbaycanlı iş insanlarının yanı sıra Türkiye’nin doğusundan çok sayıda oda, borsa başkanı ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen B2B görüşmelerde, Azerbaycanlı ve Türk iş insanları arasında yatırım olanakları, ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı iş birlikleri ele alındı.

Program boyunca Erzurum Ticaret Borsası tarafından ikram edilen coğrafi işaretli Erzurum su böreği, katılımcıların beğenisini kazandı. Erzurum’un coğrafi işaretli tereyağıyla hazırlanan, ince el açması yufkası ve geleneksel pişirme yöntemiyle dikkat çeken Erzurum su böreği, özellikle yabancı konuklardan tam not aldı.

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov, Erzurum su böreğini büyük bir memnuniyetle tattığını belirterek, "Bu lezzeti mutlaka herkesin denemesi gerekir" sözleriyle övgüsünü dile getirdi.