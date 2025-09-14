İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile varılan ön anlaşmaya ilişkin yayımladığı bildiride, "İran’a veya nükleer tesislere karşı herhangi bir düşmanca adım atılması, özellikle de Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin iptal edilmiş yaptırımlarının yeniden gündeme getirilmesi halinde, bu düzenlemelerin uygulanması durdurulacaktır" dedi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile varılan ön anlaşmaya ilişkin bildiri yayımladı. Açıklamada, anlaşmanın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’ne bağlı Nükleer Komite tarafından incelendiği ve komitenin belirlediği şartlara uygun bulunduğu belirtildi. ABD ve İsrail’in saldırılarında hedef alınan nükleer tesislere yönelik denetimlerin Konsey’in onayına bırakıldığı vurgulanan bildiride, "Gerekli güvenlik ve emniyet şartları sağlandıktan sonra Konsey’in görüşü alınarak UAEA’ya rapor sunulacaktır. Daha sonraki aşamada, UAEA’ya gönderilecek rapora ilişkin iş birliği yöntemleri taraflarca belirlenecek ve tüm uygulamalar Konsey’in onayına tabi olacaktır" ifadelerine yer verildi.

"BM’nin iptal edilmiş yaptırımlara gündeme gelirse uygulamalar durdurulacaktır"

Bildiride ayrıca, "İran’a veya nükleer tesislere karşı herhangi bir düşmanca adım atılması, özellikle de Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin iptal edilmiş yaptırımlarının yeniden gündeme getirilmesi halinde, bu düzenlemelerin uygulanması durdurulacaktır" denildi.

İran ile UAEA anlaşmaya vardı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile UAEA Başkanı Rafael Grossi geçtiğimiz günlerde Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty’nin eşliğinde bir araya gelmişti. Arakçi ve Grossi görüşmede geçtiğimiz Haziran ayında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası askıya alınan denetimlerin yeniden başlamasını öngören anlaşmaya imza atmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise yaptığı açıklamada, tarafların yeni koşullarda işbirliği konusunda mutabakata vardıklarını belirtmişti.

İran, UAEA ile işbirliğini askıya almıştı

İran İslami Şura Meclisi, 25 Haziran’da, nükleer tesisler ve bilim insanlarının güvenliği sağlanana kadar UAEA ile iş birliğinin askıya alınmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 2 Temmuz’da yasayı onaylayarak ilgili kurumlara kararın uygulanması talimatını vermişti. Arakçi ise 12 Temmuz’da yaptığı açıklamada işbirliğinin tamamen durmadığını, gelişmeler ışığında yeni bir biçim alacağını belirtmişti.