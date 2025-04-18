Bir dizi temasta bulunmak üzere Elazığ’a gelen Irak Su İşleri Genel Müdürü D. Wissam Khalaf Obaid ile beraberindeki heyet, Harput Mahallesi’nde bulunan müzeleri gezdi.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Elazığ’a gelen Irak Su İşleri Genel Müdürü D. Wissam Khalaf Obaid ile beraberindeki heyet, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın, ‘Müzeler Şehri Elazığ’ Projesi çerçevesinde Harput’a kazandırdığı Elazığ Belediyesi Musiki Müzesi ile Basın Müzesini ziyaret etti. DSİ 9. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile Harput’u gezen heyette, Irak Sulama ve Drenaj Projeleri İşletme Genel Müdürü Mohamed Hani Ayoub ile Samah Mohammed Qasim, Dr. Hassan Tariq Jalid, Sally Nimrod yer aldı.

İlk olarak Elazığ Belediyesi Musiki Müzesini gezen heyet, ardından kürsübaşı etkinliği ile tarihe tanıklık etti. Kürsübaşı programının ardından Elazığ Belediyesi Mehmet Topal Basın Müzesini ziyaret eden ve Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan tarafından ağırlanan Irak heyeti, kentin köklü basın tarihini tanıma fırsatı buldu. Temasları esnasında müze yetkililerinden bilgi alan heyet, şehrin kültürel ve sanatsal mirası hakkında detaylı incelemelerde de bulundu. Harput’taki ziyaretlerinin ardından Irak heyeti, tarihi Kapalı Çarşıyı gezdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Irak Su İşleri Genel Müdürü D. Wissam Khalaf Obaid, Elazığ’ın zengin kültürel birikiminden etkilendiğini belirterek bu tür programların iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağladığını ifade etti.