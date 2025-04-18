Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesi Yaşyer ve Damlıboğaz Mahalleleri arasında 80 milyon 669 bin 436 TL yatırımla başlattığı yol çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

13 ilçesi, 574 mahallesi olan Muğla’da vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi alt ve üstyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesi Yaşyer ve Damlıboğaz Mahalleleri arasında 80 milyon 669 bin 436 TL maliyetle başlattığı yol çalışmasında zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin 80 milyon 669 bin 436 TL yatırımla başlattığı toplam 3 bin 700 metre uzunluğunda yol çalışması kapsamında; zemin güçlendirme ve iyileştirme, 2 kat sıcak asfalt kaplama çalışması yapılacak.

Damlıboğaz Mahalle Muhtarı Hasan Akçakaya, "Damlıboğaz yolumuz İzmir ve Bodrum’u birbirine bağlayan bir bağlantı yolu. Milas’ın trafiğini en fazla hafifleten yol burası. Yıllardan beri bu yol kanayan yaramız haline gelmişti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras sağ olsun ilgilendi. Yıllardan beri kanayan yaramıza derman oldular. Şu an sıkıntımız çözülüyor. Köylülerde dışarıdaki misafirlerimizde buradan geçerken rahat bir yolculuk yapacak" diye konuştu.

Yaşyer Mahalle Muhtarı Celil Kıran, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Yaşyer yolu ile ilgili öncelikle zemin iyileştirme yapıyor. Ağır tonajlı araçlar geçtiği için yollarımız çabuk bozuluyordu, bu çalışma sayesinde daha sağlam bir yolumuz olacak. Bu yolun bozulacağına inanmıyorum. Bu yol bitince tüm sorunumuz ortadan kalkmış olacak" ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nda görevli Harita Teknikeri Mert Türkcan, "Milas ilçemiz Yaşyer ve Damlıboğaz bağlantı yolu olan 3 bin 700 metrelik yol yapım çalışmamız devam ediyor. Zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında kazısına başladığımız yolda taş dolguyu tamamlayarak sağlam bir zemin elde edeceğiz. Çalışmalarımızın devamında plentmiks temel tabakası serimi ve 2 kat sıcak asfalt serimini tamamlayarak 80 milyon 669 bin 436 TL maliyetli yolumuzu halkımızın kullanımına sunacağız" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve modern yollarda seyahat etmesi için yatırımların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Başkan Aras, "Muğla’ya yapılan yatırımın dünyaya yapılan hizmet olduğunun bilinciyle hareket ederek 13 ilçemizde vatandaşlarımızın daha güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milas ilçemizin Yaşyer ve Damlıboğaz Mahalleleri arasında başlattığımız yol yatırımı da bu anlayışın bir parçasıdır. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Milas ilçemizde de ihtiyaç duyulan yatırımları hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalar, halkımızın yaşam kalitesini artırma ve ulaşımda güvenliği sağlama hedefimizin bir göstergesidir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik, Muğla’mıza yakışan yollar için yatırımlarımız devam edecek." dedi.