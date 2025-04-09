İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Vehbi Koç Ortaokulu, Türkiye genelinde düzenlenen 18. TÜBİTAK 2204-B Ortaokullar Arası Araştırma Projesi Yazma Yarışması’nda Tarih alanında 2’inci oldu.

İnönü Vehbi Koç Ortaokulu, Türkiye genelinde düzenlenen 18. TÜBİTAK 2204-B Ortaokullar Arası Araştırma Projesi Yazma Yarışması’nda Eskişehir’i temsil etti. 6’ıncı sınıf öğrencileri Zehra Ecrin Aslan, Irmak Karagöz ve Azra Gök, "Türk Damgalarına Can Suyu" projesi ile Tarih alanında 2’incilik başarısı kazandı. İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada derece elde eden öğrenciler, Vehbi Koç Ortaokulu Türkçe öğretmeni Sema Şeker ve okul yönetimi, başarılarından dolayı kutlanarak tebrik edildi.