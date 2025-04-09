Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ’10 Nisan Polis Haftası’ kapsamında, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Suat Günbey ve emniyet teşkilatı personellerini makamında ağırladı.

Ziyarette, emniyet teşkilatının toplumun huzur ve güvenliği için göstermiş olduğu özverili çalışmalar vurgulanırken, Vali Aygöl, polislerin görevlerini zorluklara rağmen başarıyla yerine getirdiğini belirtti. Emniyet personeline teşekkür eden Vali Aygöl, "Polis Teşkilatı’mız, halkın güvenliğini sağlama yolunda çok değerli bir görev icra ediyor. Bu vesileyle, tüm polislerimizin Polis Haftası’nı kutlarım" ifadelerini kullandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ise emniyet teşkilatına verilen destekten dolayı Vali Aygöl’e teşekkür ederek, teşkilat olarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirme çabası içinde olduklarını dile getirdi.