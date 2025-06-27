Avrupa’daki amatör golfçüleri bir araya getirecek olan "Race to Belek" golf turnuvasının elemeleri 29 Haziran’da başlayacak ve İngiltere ile İskoçya’da yapılacak. Turnuvada finale kalan sporcular ekim ayında Antalya Belek’te düzenlenecek karşılaşmalarda mücadele edecek.

Avrupa’daki amatör golfçüleri bir araya getirecek olan "Race to Belek" golf turnuvası başlıyor. İngiltere ve İskoçya’daki çeşitli sahalarda 29 Haziran – 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenecek elemelerle başlayacak organizasyonun finali, Türkiye’nin önemli golf merkezlerinden biri olan Belek’te yapılacak. Ekim ayında Belek’te düzenlenecek büyük finale kalan amatör sporcular, uluslararası düzeyde golf heyecanı yaşayacak. Belek’te bulunan bir otelde gerçekleştirilecek final karşılaşmaları, aynı zamanda spor turizmine katkı sağlayacak nitelikte olacak.

Finalistler Belek’teki beş yıldızlı otellerde ağırlanacak

Corendon Airlines’in, 20. yılına özel düzenlediği organizasyon kapsamında sporculara ulaşım, golf ekipman taşıma ve konaklama gibi desteklerin sunulacağı bildirildi. Finalistlerin Belek’teki beş yıldızlı otellerde ağırlanacağı, turnuvanın dostluk, kültür paylaşımı ve sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaracağı ifade edildi.

"Spor dünyasına kalıcı değerler kazandırmayı hedefliyoruz"

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer , "Race to Belek gibi projelerle yalnızca marka değerimizi güçlendirmiyor, aynı zamanda spor sevgisini daha geniş kitlelere yaymayı, spor turizminin büyümesine katkı sağlamayı ve spor dünyasına kalıcı değerler kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.