Kitapları 22 dilde 3 milyon adedin üzerinde okunan İngiliz yazar T.M. Logan, İstanbul’a geldi. İstanbul’un son derece hareketli ve büyük bir şehir olduğunu söyleyen İngiliz yazar, yayınevinin düzenlediği buluşmada açıklamalarda bulundu. Bir yazar olarak sürekli okuyucunun ilgisini yüksek tutmaya çalıştığının altını çizen Logan, kaleme aldığı kitapların öncesinde hep bir araştırma çalışması yer aldığını kaydetti. Logan, "Kitaplarımın Türkiye’deki okurlar tarafından da ilgi görüyor olması beni çok mutlu ediyor" dedi.

Gerilim edebiyatının usta kalemlerinden İngiliz yazar T.M. Logan’ın kitapları 22 dilde yaklaşık 3 milyon adedin üzerinde satış yakaladı. Gerilim alanında önemli eserleri bulunan İngiliz yazar, okuyucularıyla bir araya gelmek için İstanbul’a geldi. Usta yazar, özellikle "Anne" "Kızım" ve "Rüya Ev" gibi birçok ülkede sevilen eserleriyle dikkat çekiyor. İstanbul’da çeşitli etkinliklerde okuyucularıyla imza günü de yapan İngiliz yazar, The Kitap Yayınları’nın İstanbul’daki buluşmasında açıklamalarda bulundu.

"Bir yazar olarak her yeni gün benim için doldurmam gereken boş bir sayfa gibi"

Gazetecilik geçmişinin mesleğine olan katkısına değinen Logan, "Bir yazar olarak sürekli okuyucunun ilgisini yüksek tutmaya çalışıyorum. Bir yazar olarak her yeni gün benim için doldurmam gereken boş bir sayfa gibidir. Gazeteciyken de durum aynıydı. Ancak bu beni hiçbir zaman ürkütmemiştir. Editörümün kaleme aldığım metinler üzerinde çalışması gibi yazarlık mesleğinin bir parçası olan pek çok aşama benim aslında gazetecilik dönemlerimde aşinalık kazandığım kavramlardır. Bundan dolayıdır ki gazetecilik geçmişimin yazarlığıma olumlu katkı sağlamış olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Kaleme aldığım kitapların öncesinde hep bir araştırma çalışması yer almaktadır" diyen Logan, şöyle devam etti: "Bazen bu araştırma aşamaları adli süreçleri, tıbbi detayları veya hukuki mevzuatı içerebilmektedir. Dolayısıyla gazetecilik ve araştırmacılık alanlarındaki tecrübelerim kitaplarımın bu aşamalarında bana çok fayda sağlamaktadır ve bunun yanı sıra eserlerimi daha sürükleyici ve gerçekçi kılmaktadır."

"Kitaplarımda hep sıradan insanların başına gelen sıra dışı olaylara yer veriyorum"

Eserlerinde her zaman okurlarının kendilerinden bir şeyler bulabilmelerini sağlayabilmeyi hedeflediğini söyleyen Logan, "Okurlarımın eserlerimi okurken kendilerini ana karakterin yerine koyabildiği eserler ortaya koyabilmek istemişimdir. Eserlerimdeki olayların onların da başlarına gelebilecek şeyler olduğu hissini onlara verebilmek istemişimdir. Ben kendim de kitap okurken eserdeki ana karakterin yerine kendimi koyabilmek isterim. Bundan dolayıdır ki romanlarımdaki ana karakterlerin polis memurları veya dedektifler değil de sıradan hayatlar süren normal insanlar olmasını tercih ediyorum. Dolayısıyla kitaplarımda hep sıradan insanların başına gelen sıra dışı olaylara yer veriyorum. Bu üslubun ilgi çekici hikayeler ortaya çıkardığını düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

"Tüm eserlerimde kuşku, güvensizlik, ihanet, sır gibi kavramlar geniş yer tutmaktadır"

Genelde hikayelerinde sıradan bir insanın normal bir gününün tasviri ile başlamayı tercih ettiğini ifade eden Logan, "Ancak birkaç sayfa okuduktan sonra bu karakterin hayatında büyük bir değişiklik olacağını veya büyük bir sırrın ifşa olacağını hissetmeye başlıyorsunuz. Tüm eserlerimde kuşku, güvensizlik, ihanet, sır gibi kavramlar geniş yer tutmaktadır. Çünkü ihanet kavramının her insanın içindeki en büyük korkularında birisi olduğunu düşünüyorum. Yabancılar tarafından değil de ailemiz, arkadaşlarımız, komşularımız veya iş arkadaşlarımız gibi en yakınımızdakilerden ihanete uğrarız hep. Bu manada bizlere en büyük hasarı hep en yakınımızdakiler verirler. Bu yüzdendir ki ihanet kavramı pek çok eserimde hikayedeki sürükleyici kavram olarak karşımıza çıkmaktadır" şeklinde konuştu.

"Tatil ve Av isimli eserlerimin filme uyarlanmış olması gerçekten gurur verici"

Tatil ve Av adlı kitaplarının televizyona uyarlanmasına da değinen Logan, sözlerine şöyle devam etti: "Yapımcılık firmaları Annem, Kızım, 29 Saniye gibi eserlerimle ilgileniyorlar. Dolayısıyla evet bir takım yapımcılık firmalarının bazı kitaplarımı televizyona uyarlamak yönünde planları mevcut. Tatil ve Av isimli eserlerimin filme uyarlanmış olması gerçekten gurur verici. Diğer eserlerimin de bu yönde ilgi görmesini umuyorum. Ancak bu sürecin komplike bazı aşamaları içeriyor olmasından dolayı öngörüde bulunmak gerçekten çok zor. Önümüzdeki yıllarda başka bazı eserlerimin de filmlere uyarlanmasını isterim ancak tabi ki benim kontrolümün dışında bir konu olmasından dolayı sadece umut etmekle yetiniyorum."

"Bu eserim bir arkadaşımın başından geçen gerçek olaylarda esinlenilerek kaleme alındı"

Rüya Ev kitabının hikayesine değinen Logan, "Aslına bakarsanız, birkaç yıl önce yeni bir eve taşınmış olan bir arkadaşımın başına gelenlerden etkilenerek bu kitabı kaleme aldım. Arkadaşım yeni evine taşındıktan 1-2 hafta sonra evlerinde gizli bir oda olduğunu fark etti. Bir duvarın arkasına saklanmış bir gizli odadan bahsediyorum. Duvarı yıktılar ve arkasında küçük bir gizli oda olduğunu gördüler. Odanın içerisinde oldukça kıymetli bazı eşyalar bulundu. Bu gizli odanın ardındaki sır hiçbir zaman çözülemedi. Ben bu hikayeyi ilk duyduğumda, bunun bir sonraki eserim için güzel bir çıkış noktası olabileceğini düşündüm. Dolayısıyla, Rüya Ev adlı eserim yeni bir eve taşınan bir ailenin ilk gün başına gelen benzer bir olaylar silsilesiyle başlamaktadır ve aile bu gizli oda ve içerisindeki tüm kıymetli eşyaların arkasındaki gizemi çözmeye koyulmaktadır. Bu eserim gerçekten bir arkadaşımın başından geçen gerçek olaylarda esinlenilerek kaleme alınmıştır" dedi.

"Bütün hikayelerimin merkezinde aile kavramı yatmaktadır"

Kızım adlı eseriyle ilgili de konuşan Logan, "Bütün hikayelerimin merkezinde aile kavramı yatmaktadır. Kendim de iki evlat sahibiyim. Çocuklarım yetişkinler artık; oğlum 22, kızım da 25 yaşlarında. Hikayelerimin hepsi aile ve ebeveyn-çocuk ilişkilerine yer vermektedir. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü pek çoğumuz için aile ilişkilerinin en güçlü ilişki türü olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayıdır ki hikayelerimde de aile içi ilişkiler hep önemli rol oynamıştır. Çocuğunuzdan ayrı olmanız, onun nerede olduğunu bilmemeniz, hatta güvende olup olmadığını bile bilmemeniz korkunç bir şey ve bunun bir insanın yaşayabileceği en güçlü duygulardan biri olduğuna inanıyorum. Pek çok başka romanımın yanı sıra, Kızım adlı kitabımın ana teması da bu duygu üzerine kuruludur. Aslına bakarsanız çocuklarım her ne kadar yetişkin olsalar da Kızım adlı romanım kendi içimdeki bir gün onlardan haber alamama korkum üzerine kaleme aldığım bir eserdir" şeklinde konuştu.

"İstanbul son derece hareketli ve büyük bir şehir"

İstanbul’a ilk kez gelen İngiliz yazar, "Boğaz Köprüsü’nün görüntüsü son derece etkileyici. Gördüğüm kadarıyla İstanbul son derece hareketli ve büyük bir şehir. Bildiğim kadarıyla bu yönüyle Londra’yı da geride bırakıyor. Bazı tarihi mekanlarını görmek için sabırsızlanıyorum açıkçası. Kendim tarih bölümü mezunuyum. Daha önce İstanbul hakkında araştırmalarım da oldu. Şehrin çok eski ve etkileyici bir tarihi olduğunu biliyorum. Buraya davet edilmiş olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Bir yazar olarak her daim yeni eserlerime ilham kaynağı olacak temaların arayışı içerisindeyimdir"

Tarih içerikli bir gerilim romanı da yazmak istediğini sürekli dile getirdiğini söyleyen Logan, "Bu İstanbul ziyaretim de bu manada bana çok ilham verici oldu. Ben Nottingham’da yaşıyorum. Her ne kadar İstanbul kadar olmasa da Nottingham da tarihi bir şehirdir. Bir yazar olarak her daim yeni eserlerime ilham kaynağı olacak temaların arayışı içerisindeyimdir. Bundan dolayıdır ki her gittiğim yerde elimden geldiğince gözlem yapmaya ve bilgi toplamaya çalışırım. Çünkü yeni fikirlerin nereden çıkacağını bilemezsiniz. Kim bilir, belki de bu şehir ileride yazacağım bir romanın geçtiği yer olabilir" dedi.

"Türkiye’deki okurlarıma kitaplarıma gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim"

Türkiye’de geniş bir okur kitlesine sahip olan İngiliz yazar T.M. Logan, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye’deki okurlarıma kitaplarıma gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etmek isterim. Ben kendim de sürekli kitap okurum. Gerilim kitapları okumayı severim. Kitaplarımın Türkiye’deki okurlar tarafından da ilgi görüyor olması beni çok mutlu ediyor. Bugün buraya davet edilmiş olmaktan ve buradaki okurlarımla tanışmaktan büyük onur ve keyif duymaktayım. Kitaplarımın sosyal medyada aldığı övgülerden de ayrıca memnunum. Okurlarımın gösterdikleri bu büyük ilginin ilerde de devam etmesini umarım."